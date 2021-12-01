Внимание! Подниматься на гору Замана через урочище Курлюк-Баш сейчас не стоит. И не сможете...

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей Крыма воздержаться от подъема на гору Замана через урочище Курлюк-Баш. В результате стихийных проявлений погоды, произошедших за прошедшие несколько суток, в лесных насаждениях лесного фонда Республики Крым образовались участки бурелома и ветровала.

Туристические тропы по направлению к урочищам Буковый кордон, Курлюк-Баш, Малиновый ручей в границах Перевальненского участкового лесничества Симферопольского лесничества частично завалены. Во избежание возможного нанесения вреда жизни и здоровью граждан, Минприроды Крыма призывает жителей и гостей Крыма перенести запланированные ранее походы на более благоприятное время, — отмечают в пресс-службе ведомства.