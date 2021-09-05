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Внимание, поиск! В Саках без вести пропала 73-летняя женщина

Внимание, поиск! В Саках без вести пропала 73-летняя женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 18:53 05.09.2021

В Саках без вести пропала 73-летняя Людмила Зяблова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Достоверной информации о её местонахождении нет с 28 августа 2021 года.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Внимание, поиск! В Саках без вести пропала 73-летняя женщина

Любую информацию о местонахождении Людмилы можно сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Внимание, поиск! В Саках без вести пропала 73-летняя женщина

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