Внимание! Режим самоизоляции в Крыму продлен до 30 апреля – Указ Главы Республики

Режим самоизоляции в Крыму продлён до 30 апреля. Соответствующий указ Главы Республики опубликован на официальном портале Совмина РК.
С 3 апреля по 30 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, – сказано в документе.
Ограничения не распространяются на работников экстренных служб, сотрудников Роспотребнадзора, волонтеров и иных лиц, обеспечивающих общественную безопасность.
В режиме «Повышенная готовность» все запреты, действовавшие ранее остаются в силе.
По ограничениям передвижения – без изменений. На период действия ограничений гражданам разрешается выходить из дома для ухода за своими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, для похода в магазин и выноса мусора, а также выгула домашних животных в пределах 100 метров от места жительства.
Запреты не распространяются на адвокатов для защиты подсудимых и поездки на работу всем тем, кому это разрешено.
Отметим и пункт 5.7 Указа:
Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.
Значительно расширен перечень «разрешенных сфер»: автомойки (кроме «Мой сам») остались под запретом, а СТО и мастерские будут работать, как и нотариусы, как и строители, как и еще ряд отраслей.
В приложениях к Указу список товаров первой необходимости пополнили табачные изделия и перчатки санитарные. И, что характерно, впервые обнародован Перечень системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение, осуществляющих работу в режиме обычного рабочего времени. В нем почти 100 фирм и предприятий. Тут уж без комментариев, изучайте сами. О многих «значительных» мы, честно говоря, и не слыхали. А второе замчание: под запретом остались мелкие ООО и ИП. «игроки» покрупнее будут работать и зарабатываь и в условиях «Повышенной готовности». Ах, да список:
- Общество с ограниченной ответственностью «Крымская водочная компания»
- Общество с ограниченной ответственностью «Завод Первомайский»
- Общество с ограниченной ответственностью «Белогорское Карьероуправление»
- Общество с ограниченной ответственностью «Вина Ливадии»
- Общество с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым»
- Общество с ограниченной ответственностью «Винный дом Фотисаль»
- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ТЭС»
- Акционерное общество «Крымская фруктовая компания»
- Общество с ограниченной ответственностью «Завод марочных вин Коктебель»
- Акционерное общество «Агрофирма Черноморец»
- Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Плюс»
- Акционерное общество «Старокрымский»
- Акционерное общество «Дружба Народов Нова»
- Общество с ограниченной ответственностью «Дружба Народов»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз»
- Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дружба Народов»
- Общество с ограниченной ответственностью «МПК «Скворцово»
- Общество с ограниченной ответственностью «Новатор»
- Акционерное общество «Крымхлеб»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Производственно-аграрное объединение «Массандра»
- Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»
- Общество с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции»
- Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод»
- Акционерное общество «Бром»
- Акционерное общество «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»
- Акционерное общество «Завод «Фиолент»
- Общество с ограниченной ответственностью «Ю БИ СИ КУЛ-Б»
- Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный завод «Залив»
- Акционерное общество «Судостроительный завод «Море»
- Акционерное общество «Керченский металлургический завод»
- Акционерное общество «Крымтеплоэлектроцентраль»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма»
- Общество с ограниченной ответственностью «Крымская водная компания»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэкоресурсы»
- Общество с ограниченной ответственностью «Управление межрайонного экологического сервиса»
- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания консоль-строй ЛТД»
- Общество с ограниченной ответственностью «Химпромстрой»
- Общество с ограниченной ответственностью «Девелопментская компания «Монолит»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтодор»
- Общество с ограниченной ответственностью «Спецмост Крым»
- Общество с ограниченной ответственностью «ОРС»
- Общество с ограниченной ответственностью «Сварог»
- Общество с ограниченной ответственностью «Краймиан Венчэ Кампани»
- Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторская фирма «Руслана»
- Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Крым»
- Общество с ограниченной ответственностью «Дакорт-Крым»
- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Крымопт»
- Общество с ограниченной ответственностью «Монблан Крым»
- Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом Р»
- Общество с ограниченной ответственностью «ПУД»
- Общество с ограниченной ответственностью «Крымторг-С»
- Общество с ограниченной ответственностью «Стимул»
- Общество с ограниченной ответственностью «Уэлси»
- Общество с ограниченной ответственностью «Фуд Ритейл Крым»
- Общество с ограниченной ответственностью «Мегатек»
- Общество с ограниченной ответственностью «Мелроуз»
- Общество с ограниченной ответственностью «3м»
- Общество с ограниченной ответственностью «Партнер ЮГ»
- Общество с ограниченной ответственностью «Кедр»
- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЭС»
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания Развитие Сервис»
- Общество с ограниченной ответственностью «Крым ОЙЛ»
- Общество с ограниченной ответственностью «Новацентр К»
- Акционерное общество «Крымсоюзпечать»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация»
- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Виза»
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтроллейбус»
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтотранс»
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские морские порты»
- Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь»
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма»
- Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Крым»
- Акционерное общество «Крымтелеком»
- Общество с ограниченной ответственностью «Миранда-Медиа»
- Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество)
- Акционерное общество «Генбанк»
- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Жилсервискерчь»
- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Киевский жилсервис»
- Общество с ограниченной ответственностью «Ситистафф»
- Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Рубеж»
- Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Таврида-Щит»
- Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Баклер Крым»
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана»Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
- Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Таврида-Восток»
- Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
- Общество с ограниченной ответственностью «Клиника генезис».