Внимание! Режим самоизоляции в Крыму продлен до 30 апреля – Указ Главы Республики

Режим самоизоляции в Крыму продлён до 30 апреля. Соответствующий указ Главы Республики опубликован на официальном портале Совмина РК.

УКАЗ.

С 3 апреля по 30 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, – сказано в документе.

Ограничения не распространяются на работников экстренных служб, сотрудников Роспотребнадзора, волонтеров и иных лиц, обеспечивающих общественную безопасность.

В режиме «Повышенная готовность» все запреты, действовавшие ранее остаются в силе.

По ограничениям передвижения – без изменений. На период действия ограничений гражданам разрешается выходить из дома для ухода за своими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, для похода в магазин и выноса мусора, а также выгула домашних животных в пределах 100 метров от места жительства.

Запреты не распространяются на адвокатов для защиты подсудимых и поездки на работу всем тем, кому это разрешено.

Отметим и пункт 5.7 Указа:

Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

Значительно расширен перечень «разрешенных сфер»: автомойки (кроме «Мой сам») остались под запретом, а СТО и мастерские будут работать, как и нотариусы, как и строители, как и еще ряд отраслей.

В приложениях к Указу список товаров первой необходимости пополнили табачные изделия и перчатки санитарные. И, что характерно, впервые обнародован Перечень системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение, осуществляющих работу в режиме обычного рабочего времени. В нем почти 100 фирм и предприятий. Тут уж без комментариев, изучайте сами. О многих «значительных» мы, честно говоря, и не слыхали. А второе замчание: под запретом остались мелкие ООО и ИП. «игроки» покрупнее будут работать и зарабатываь и в условиях «Повышенной готовности». Ах, да список: