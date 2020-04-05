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Внимание! Режим самоизоляции в Крыму продлен до 30 апреля – Указ Главы Республики

Внимание! Режим самоизоляции в Крыму продлен до 30 апреля – Указ Главы Республики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:03 05.04.2020

Режим самоизоляции в Крыму продлён до 30 апреля. Соответствующий указ Главы Республики опубликован на официальном портале Совмина РК.

УКАЗ.

С 3 апреля по 30 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, – сказано в документе.

Ограничения не распространяются на работников экстренных служб, сотрудников Роспотребнадзора, волонтеров и иных лиц, обеспечивающих общественную безопасность.

В режиме «Повышенная готовность» все запреты, действовавшие ранее остаются в силе.

По ограничениям передвижения – без изменений. На период действия ограничений гражданам разрешается выходить из дома для ухода за своими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, для похода в магазин и выноса мусора, а также выгула домашних животных в пределах 100 метров от места жительства.

Запреты не распространяются на адвокатов для защиты подсудимых и поездки на работу всем тем, кому это разрешено.

Отметим и пункт 5.7 Указа:

Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

Значительно расширен перечень «разрешенных сфер»: автомойки (кроме «Мой сам») остались под запретом, а СТО и мастерские будут работать, как и нотариусы, как и строители, как и еще ряд отраслей.

В приложениях к Указу список товаров первой необходимости пополнили табачные изделия и перчатки санитарные. И, что характерно, впервые обнародован Перечень системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение, осуществляющих работу в режиме обычного рабочего времени. В нем почти 100 фирм и предприятий. Тут уж без комментариев, изучайте сами. О многих «значительных» мы, честно говоря, и не слыхали. А второе замчание: под запретом остались мелкие ООО и ИП. «игроки» покрупнее будут работать и зарабатываь и в условиях «Повышенной готовности». Ах, да список:

  1. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Крымская  водочная компания»
  2. Общество с ограниченной ответственностью «Завод Первомайский»
  3. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Белогорское Карьероуправление»
  4. Общество с ограниченной ответственностью «Вина Ливадии»
  5. Общество с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым»
  6. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Винный  дом Фотисаль»
  7. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ТЭС»
  8. Акционерное общество «Крымская фруктовая компания»
  9. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Завод  марочных  вин Коктебель»
  10. Акционерное общество «Агрофирма Черноморец»
  11. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Плюс»
  12. Акционерное общество «Старокрымский»
  13. Акционерное общество «Дружба Народов Нова»
  14. Общество с ограниченной ответственностью «Дружба Народов»
  15. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Черноморнефтегаз»
  16. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Мясокомбинат «Дружба Народов»
  17. Общество с ограниченной ответственностью «МПК «Скворцово»
  18. Общество с ограниченной ответственностью «Новатор»
  19. Акционерное общество «Крымхлеб»
  20. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Производственно-аграрное объединение «Массандра»
  21. Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»
  22. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Титановые инвестиции»
  23. Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод»
  24. Акционерное общество «Бром»
  25. Акционерное общество  «Бахчисарайский  комбинат «Стройиндустрия»
  26. Акционерное общество «Завод «Фиолент»
  27. Общество с ограниченной ответственностью «Ю БИ СИ КУЛ-Б»
  28. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Судостроительный завод «Залив»
  29. Акционерное общество «Судостроительный завод «Море»
  30. Акционерное общество «Керченский металлургический завод»
  31. Акционерное общество «Крымтеплоэлектроцентраль»
  32. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Крымэнерго»
  33. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Крымгазсети»
  34. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
  35. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым  «Вода Крыма»
  36. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Водоканал Южного берега Крыма»
  37. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Крымская  водная компания»
  38. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Крымэкоресурсы»
  39. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Управление межрайонного экологического сервиса»
  40. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Строительная компания консоль-строй ЛТД»
  41. Общество с ограниченной ответственностью «Химпромстрой»
  42. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Девелопментская компания «Монолит»
  43. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Крымавтодор»
  44. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмост Крым»
  45. Общество с ограниченной ответственностью «ОРС»
  46. Общество с ограниченной ответственностью «Сварог»
  47. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Краймиан  Венчэ Кампани»
  48. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Дистрибьюторская фирма «Руслана»
  49. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Крым»
  50. Общество с ограниченной ответственностью «Дакорт-Крым»
  51. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Крымопт»
  52. Общество с ограниченной ответственностью «Монблан Крым»
  53. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом Р»
  54. Общество с ограниченной ответственностью «ПУД»
  55. Общество с ограниченной ответственностью «Крымторг-С»
  56. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул»
  57. Общество с ограниченной ответственностью «Уэлси»
  58. Общество с ограниченной ответственностью «Фуд Ритейл Крым»
  59. Общество с ограниченной ответственностью «Мегатек»
  60. Общество с ограниченной ответственностью «Мелроуз»
  61. Общество с ограниченной ответственностью «3м»
  62. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер ЮГ»
  63. Общество с ограниченной ответственностью «Кедр»
  64. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЭС»
  65. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Компания  Развитие Сервис»
  66. Общество с ограниченной ответственностью «Крым ОЙЛ»
  67. Общество с ограниченной ответственностью «Новацентр К»
  68. Акционерное общество «Крымсоюзпечать»
  69. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым  «Крым-Фармация»
  70. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Виза»
  71. Федеральное государственное  унитарное  предприятие  «Крымская железная дорога»
  72. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Крымтроллейбус»
  73. Федеральное государственное  унитарное  предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»
  74. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Крымавтотранс»
  75. Государственное унитарное  предприятие  Республики  Крым «Крымские морские порты»
  76. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Международный аэропорт «Симферополь»
  77. Федеральное государственное  унитарное  предприятие  «Почта Крыма»
  78. Автономная некоммерческая  организация  «Телерадиокомпания «Крым»
  79. Акционерное общество «Крымтелеком»
  80. Общество с ограниченной ответственностью «Миранда-Медиа»
  81. Российский национальный  коммерческий  банк  (публичное акционерное общество)
  82. Акционерное общество «Генбанк»
  83. Муниципальное унитарное  предприятие  муниципального образования  городской  округ  Керчь  Республики  Крым «Жилсервискерчь»
  84. Муниципальное унитарное  предприятие  муниципального образования  городской  округ  Симферополь  Республики  Крым «Киевский жилсервис»
  85. Общество с ограниченной ответственностью «Ситистафф»
  86. Общество с  ограниченной  ответственностью  частная  охранная организация «Рубеж»
  87. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Частная  охранная организация «Таврида-Щит»
  88. Общество с  ограниченной  ответственностью  частная  охранная организация «Баклер Крым»
  89. Федеральное государственное  унитарное  предприятие  «Охрана»Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской Федерации
  90. Общество с  ограниченной  ответственностью  «Частная  охранная организация «Таврида-Восток»
  91. Федеральное государственное  предприятие  «Ведомственная  охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
  92. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника генезис».

 

Внимание! Режим самоизоляции в Крыму продлен до 30 апреля – Указ Главы Республики

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