Внимание! В Армянске пропал несовершеннолетний парень — Пётр Миков

Несовершеннолетний Пётр Миков (30.11.2002 года рождения) ушёл из дома в Армянске и не вернулся 19 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
- Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 185 см, волосы светлые, глаза темного цвета, брови густые, прямые, телосложение — худощавое.
- Был одет: в куртку светло-коричневого цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета, шапку вязанную серого цвета.
Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшего несовершеннолетнего Микова П.В., незамедлительно сообщить в ОМВД России по городу Армянску по телефонам:
- 8 (36567) 7-70-12, +7-999-46-10-195,
или в УУР МВД по Республике Крым по телефонам:
- (3652) 667-588, 668-818.