Внимание! В Армянске пропал несовершеннолетний парень — Пётр Миков

Несовершеннолетний Пётр Миков (30.11.2002 года рождения) ушёл из дома в Армянске и не вернулся 19 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшего несовершеннолетнего Микова П.В., незамедлительно сообщить в ОМВД России по городу Армянску по телефонам:

8 (36567) 7-70-12, +7-999-46-10-195,

или в УУР МВД по Республике Крым по телефонам: