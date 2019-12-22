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Внимание! В Армянске пропал несовершеннолетний парень — Пётр Миков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:59 22.12.2019

Несовершеннолетний Пётр Миков (30.11.2002 года рождения) ушёл из дома в Армянске и не вернулся 19 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

  • Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 185 см, волосы светлые, глаза темного цвета, брови густые, прямые, телосложение — худощавое.
  • Был одет: в куртку светло-коричневого цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета, шапку вязанную серого цвета.

Внимание! В Армянске пропал несовершеннолетний парень - Пётр Миков

Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшего несовершеннолетнего Микова П.В., незамедлительно сообщить в ОМВД России по городу Армянску по телефонам:

  • 8 (36567) 7-70-12, +7-999-46-10-195,

или в УУР МВД по Республике Крым по телефонам:

  • (3652) 667-588, 668-818.

Внимание! В Армянске пропал несовершеннолетний парень - Пётр Миков

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