Внимание! В Крыму без вести пропал мужчина — Александр Борисевич

10 апреля 2020 года Александр Борисевич (08.07.1994 года рождения) ушел из дома, расположенного в городе Керчи, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Приметы : славянской внешности, на вид 25 лет, полного телосложения, рост 170 см, волосы темно-русые, стрижка короткая, цвет глаз — светлый.

: славянской внешности, на вид 25 лет, полного телосложения, рост 170 см, волосы темно-русые, стрижка короткая, цвет глаз — светлый. Был одет в: камуфлированный костюм зелено-коричневого цвета, футболку черного цвета, обут в кроссовки черного цвета.

в: камуфлированный костюм зелено-коричневого цвета, футболку черного цвета, обут в кроссовки черного цвета. При себе имел мобильный телефон, ключи и документы.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Борисевич А.С., сообщить по телефонам: 102, (36561) 7-81-49, +7-999-461-01-71, +7-978-825-80-13, +7-978-701-09-53, — подчёркивают в пресс-службе Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым.

