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Внимание! В Крыму без вести пропал мужчина — Александр Борисевич

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:12 06.05.2020

10 апреля 2020 года Александр Борисевич (08.07.1994 года рождения) ушел из дома, расположенного в городе Керчи, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

  • Приметы: славянской внешности, на вид 25 лет, полного телосложения, рост 170 см, волосы темно-русые, стрижка короткая, цвет глаз — светлый.
  • Был одет в: камуфлированный костюм зелено-коричневого цвета, футболку черного цвета, обут в кроссовки черного цвета.
  • При себе имел мобильный телефон, ключи и документы.

Внимание! В Крыму без вести пропал мужчина - Александр Борисевич

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Борисевич А.С., сообщить по телефонам: 102, (36561) 7-81-49, +7-999-461-01-71, +7-978-825-80-13, +7-978-701-09-53, — подчёркивают в пресс-службе  Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым.

Внимание! В Крыму без вести пропал мужчина - Александр Борисевич

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