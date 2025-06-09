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Внимание! В Крыму пропал мужчина — разыскивают Александра Слюсаренко

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:32 09.06.2025

Александр Слюсаренко — житель села Танковое Бахчисарайского района. Пропал без вести 5 июня.

Внимание! В Крыму пропал мужчина - разыскивают Александра Слюсаренко

 

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