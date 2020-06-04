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Внимание! В Крыму разыскивают девушку — без вести пропала Татьяна Ахмедова

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:15 04.06.2020

Татьяна Ахмедова (16.11.1992 года рождения, зарегистрирована в Феодосии) ушла из дома вечером 30 мая в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 28-30 лет, ростом 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, прямые, короткие, глаза зеленого цвета, уши прилегающие, размер обуви 36.

Внимание! В Крыму разыскивают девушку - без вести пропала Татьяна Ахмедова

В Управлении уголовного розыска МВД по Республике Крым отмечают:

Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении Ахмедовой Т.М., сообщить в полицию по телефонам: +7-978-873-94-64 — отдел уголовного розыска ОМВД России по г.Феодосии; +7 (3652) 667-588 — отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым; 102.

Внимание! В Крыму разыскивают девушку - без вести пропала Татьяна Ахмедова

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