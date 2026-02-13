Прямо сейчас:
Внимание! В Крыму разыскивают мужчину — пропал Анатолий Куравин

13.02.2026

Анатолий Куравин — житель Симферополя. Пропал без вести 12 февраля.

