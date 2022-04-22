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В Крыму разыскивают 44-летнего Андрея Ожерельева. Видели его – дайте знать

Внимание! В Симферопольском районе разыскивают мужчину — пропал Валерий Ганжара

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 21:02 22.04.2022

Внимание! В Симферопольском районе разыскивают мужчину - пропал Валерий Ганжара

Узнайте больше:  В Крыму разыскивают 44-летнего Андрея Ожерельева. Видели его – дайте знать

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