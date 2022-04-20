Вниманию туристов: в Крыму начался сезон активности клещей

В Крыму начался сезон активности клещей. Этих малоприятных насекомых можно встретить в лесах, горах, степи, парках, на приусадебных участках.

Всем, кто собирается посетить государственные природные заповедники «Ялтинский горно-лесной», «Опукский» и «Казантипский», мы напоминаем о важных и всем известных мерах профилактики укусов клещей. В первую очередь, это соответствующая одежда (плотно прилегающие воротник и манжеты, высокая закрытая обувь, длинные заправленные брюки, и т.д.) и головной убор. Также очень важно непосредственно перед посещением эколого-просветительских маршрутов обработать репеллентами открытые участки тела и всю одежду. А по возвращению домой мы рекомендуем провести тщательный осмотр на наличие клещей. Позаботьтесь о том, чтобы знакомство с заповедными тропами для вас и вашей семьи было безопасным, — обратились к туристам специалисты ФГБУ «Заповедный Крым».

В то же время Межрегиональное управление Роспотребнадзора отмечает, что в Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники.

Управлением Роспотребнадзора организовано постоянное динамическое наблюдение за процессом регистрации обращений граждан по поводу укусов клещей, а также случаев заболеваний, передающихся через укусы клещей, — уточнили санитарные врачи.

По их информации, наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густопосаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым зарегистрирован пока один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

В апреле начато проведение акарицидных обработок, обработано 3,5га территорий, в том числе 1 туристический маршрут, — сообщили в Рспотребнадзоре.

В соответствии с санитарным законодательством РФ по профилактике «клещевых» инфекций — всем собственникам объектов, находящихся в лесных и парковых зонах, местах массового отдыха людей, необходимо провести акарицидные обработки по энтомологическим показаниям на прилегающих территориях. Населению также рекомендовано проводить покос травы, уборку сухостоя и акарицидные обработки на дворовых территориях частного сектора, дачных участков и приусадебных хозяйств.

При нахождении в любой ландшафтной зоне, учитывая эндемичность полуострова по «клещевым инфекциям», необходимо использовать средства индивидуальной защиты и проявлять настороженность, а после таких походов проводить осмотр одежды и кожных покровов, с целью своевременного обнаружения клещей. Если присасывание клеща произошло, то для исключения возможного заражения и в целях ранней диагностики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, а после его снятия или удаления необходимо доставить на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» (Симферополь, ул.Набережная, 67) или в любую аккредитованную на данный вид исследования лабораторию.