Вода – водой, но нужно и к отопительному сезону готовиться. В Крыму рапортуют: готовность 94%

Средняя готовность объектов ЖКХ в Крыму к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. составляет 94%. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Создана межведомственная рабочая группа по проверке готовности многоквартирного жилого фонда муниципальных образований. На сегодняшний день осуществлены проверки в городе Саки и Сакском районе, Белогорском районе, Красногвардейском районе. Работа в этом направлении будет продолжена, — сказал Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр Крыма акцентировал внимание участников совещания на том, что особое внимание должно уделяться объектам социальной инфраструктуры:

Дети в школах и садиках, пациенты медучреждений не должны испытывать дискомфорт из-за низкой температуры в помещениях.

В целом, по его словам, Республика проводит планомерную работу по подготовке к отопительному сезону, чтобы пройти период похолодания на достойном уровне.

В свою очередь, министр жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрий Черняев проинформировал о том, что запас топлива в Крыму составляет: уголь — 9 606 тонн (78% от необходимого объема); дизельное топливо, мазут — 210 тонн (77% от необходимого объема); печное — 270 тонн (100% от необходимого объема).