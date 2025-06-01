«Водоканал» завершил первый этап работ по улучшению водоснабжения Севастополя

В ночь с 30 на 31 мая сотрудники «Водоканала» завершили первый этап монтажных работ на гидроузле №3.

В ходе работ заменили запорную арматуру, обратный клапан, а также завершили подготовительные работы для установки нового насосного агрегата, закупленного на средства субсидии, выделенной по поручению губернатора. Основная цель мероприятия — повышение надежности эксплуатации гидроузла и обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения Севастополя. Чтобы уменьшить неудобство жителям работы проводились в ночное время. Сейчас идет наполнение системы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.