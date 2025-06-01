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«Водоканал» завершил первый этап работ по улучшению водоснабжения города 31 мая 2025 года Новости Версия для печати Фото 1 из 7 В ночь с 30 на 31 мая сотрудники «Водоканала» завершили первый этап монтажных работ на гидроузле №3. В ходе работ заменили запорную арматуру, обратный клапан, а также завершили подготовительные работы для установки нового насосного агрегата, закупленного на средства субсидии, выделенной по поручению губернатора. Основная цель мероприятия — повышение надежности эксплуатации гидроузла и обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения Севастополя. Чтобы уменьшить неудобство жителям работы проводились в ночное время. Сейчас идет наполнение системы.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

«Водоканал» завершил первый этап работ по улучшению водоснабжения Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:31 01.06.2025

В ночь с 30 на 31 мая сотрудники «Водоканала» завершили первый этап монтажных работ на гидроузле №3.

В ходе работ заменили запорную арматуру, обратный клапан, а также завершили подготовительные работы для установки нового насосного агрегата, закупленного на средства субсидии, выделенной по поручению губернатора. Основная цель мероприятия — повышение надежности эксплуатации гидроузла и обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения Севастополя. Чтобы уменьшить неудобство жителям работы проводились в ночное время. Сейчас идет наполнение системы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

 

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