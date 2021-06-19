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Водоснабжение Ялты восстановят до конца дня

Водоснабжение Ялты восстановят до конца дня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 12:16 19.06.2021

Водоснабжение Ялты, по прогнозам, будет восстановлено к вечеру субботы, 19 июня. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.

Нахожусь в рабочей поездке по городу Ялта. На данный момент подача воды не восстановлена, осуществляется подвоз с помощью водовозок. По прогнозам уже к сегодняшнему вечеру водоснабжение в Ялте будет восстановлено, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

Информацию подтвердил министр ЖКХ РК Сергей Донец.

Уже начали заполнять систему, после заполнения системы начнем подавать в дома Большой Ялты. Ориентировочно вода в квартирах появится к вечеру, – сообщил Донец.

Водоснабжение Ялты было нарушено из-за прошедшего накануне ливня.

Водоснабжение Ялты восстановят до конца дня

Водоснабжение Ялты восстановят до конца дня

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