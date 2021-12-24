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Военные летчики отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму
Фото: пресс-служба ЮВО

Военные летчики отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 12:56 24.12.2021

Экипажи истребителей Су-27СМ3 Южного военного округа (ЮВО) в ходе летно-тактического учения отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму. В ходе летно-тактического учения экипажи выполнили ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлеты, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Перебазирование отрабатывалось на различные аэродромы в зоне ответственности ЮВО, в том числе на военные аэродромы в Крыму, на которых были развернуты временные пункты заправки авиационной техники, а также места стоянки и рабочие зоны специалистов авиационного вооружения, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе полетов летчики отработали задачи по отражению налёта бомбардировщиков условного противника на указанные аэродромы. Целью проведения учения являлась отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при выполнении задач по предназначению.

Военные летчики отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму

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