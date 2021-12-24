Военные летчики отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму

Экипажи истребителей Су-27СМ3 Южного военного округа (ЮВО) в ходе летно-тактического учения отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму. В ходе летно-тактического учения экипажи выполнили ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлеты, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Перебазирование отрабатывалось на различные аэродромы в зоне ответственности ЮВО, в том числе на военные аэродромы в Крыму, на которых были развернуты временные пункты заправки авиационной техники, а также места стоянки и рабочие зоны специалистов авиационного вооружения, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе полетов летчики отработали задачи по отражению налёта бомбардировщиков условного противника на указанные аэродромы. Целью проведения учения являлась отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при выполнении задач по предназначению.

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