Вовремя заметили: алуштинские лесники предотвратили лесной пожар

22 апреля сотрудники ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» и ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» предотвратили переход огня в лесной массив с сопредельной территории.

Пожар возник на виноградном поле ГУП РК «ПАО «Массандра», где загорелась сухая лоза. Огонь был остановлен в 20 метрах от границы государственного лесного фонда, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Минприроды Крыма напоминает, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 10 апреля 2020 года введен особый противопожарный режим. На период его введения установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В соответствии с ч.3 ст.8.32 КОАП РФ, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по телефонам:

(3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или в Главное управление МЧС России по Республике Крым по номеру 112.