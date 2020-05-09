Воздушный парад в небе над Керчью

9 мая в небе над Керчью прошли самолеты и вертолеты из состава полков Морской авиации ЧФ и соединения ВСС и ПВО Южного военного округа. В авиапараде принимали участие боевые самолеты, вертолеты и фронтовые бомбардировщики.

Авиапарады сегодня прошли в городах-героях Севастополе, Керчи и Новороссийске. В них приняли участие 56 единиц авиатехники, среди которых многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также вертолёты армейской авиации из состава соединения ЮВО Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

Местные СМИ отмечают большое скопление зрителей, особенно на горе Митридат.

Люди ехали семьями, с детьми. Некоторые держали флаги, были одеты в форму военных лет, несли в руках штендеры с фотографиями своих родственников, погибших илил переживших Великую Отечественную войну. Мы видели машины, украшенные флагами. Керчане шли, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Они говорили нам о том, что им важно передать своим детям трепет этого праздника, рассказать истории о войне, которые слышали от своих дедов и бабушек, показать мощь армии, поддержать связь поколений. Площадь у Вечного огня, обелиска Славы, а также соседние возвышенности в сторону дотов были заполнены людьми. Все ждали боевую авиацию и это зрелище не разочаровало. Особенно впечатлили истребители, пронесшиеся с оглушительным грохотом, — сообщает KERCH.COM.RU .

Правоохранители… они просто наблюдали за происходящим. Тут уж никаких админпротоколов не выпишешь.