Воздушный патруль над акваторией Черного моря – вражеским дронам не проскользнуть

Минобороны РФ обнародовало кадры патрулирования акватории Черного моря, близ Крымского полуострова экипажами вертолётов Ми-8 и Ка-29 ЧФ.

Вертолёты из состава дежурных сил морской авиации Черноморского флота ежедневно привлекаются к выполнению задач по патрулированию акватории Черного моря в районах, прилегающих к побережью Крыма. Лётчики во взаимодействии с экипажами боевых кораблей и береговыми наблюдательными постами осуществляют поиск безэкипажных катеров и скоростных лодок ВСУ. Противник не оставляет попыток с их помощью атаковать пункты базирования флота и гражданские суда, — рассказали в Минобороны РФ.

Подчеркивается, что на счету черноморских авиаторов уже немало уничтоженных целей, которые несли прямую угрозу судоходству в Черном море.

Выполняя задачи по патрулированию, экипажи также совершенствуют навыки по применению штатного вооружения вертолётов: во флотских полигонах летчики регулярно тренируются уничтожать скоростные малоразмерные морские цели огнем из крупнокалиберного пулемета или неуправляемыми авиационными ракетами.