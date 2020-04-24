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Возобновление работы некоторых крымских предприятий c 1 мая не означает снятие режима «повышенной готовности»

Возобновление работы некоторых крымских предприятий c 1 мая не означает снятие режима «повышенной готовности»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:03 24.04.2020

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки меры будут ужесточены.

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заявил, что разрешение некоторым крымским предприятиям работать с 1 мая не означает снятие режима «повышенной готовности».

С учетом увеличения количества работающих предприятий хочу крымчанам напомнить, что это не значит снятие режима повышенной готовности. Ограничительные меры не отменены, требования соблюдения дистанции и ношения масок продолжаются в прежнем режиме, — подчеркнул Глава Республики.

В связи с этим Глава Крыма поручил усилить работу по патрулированию улиц крымских городов.

Уважаемые крымчане, прошу помнить, что разворачивание эпидемиологической обстановки зависит только от нас самих. Если люди будут относиться халатно и количество случаев заболевания увеличится в геометрической прогрессии, то меры будут ужесточаться, будем снова закрывать работающие предприятия. Так и наоборот, если ситуация останется стабильной, будут соблюдаться все необходимые меры безопасности, то можно подумать о расширении списка других отраслей экономики, которые смогут работать, — добавил Аксёнов.

В ходе доклада зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин сообщил, что сотрудники полиции за прошедшие сутки проверили 848 адресов пребывания приезжих граждан, 203 человека отсутствовали по указанным в анкетах адресам. За прошедшие сутки правоохранительными органами составлено 294 нарушения режима самоизоляции, по которым составлены административные протоколы.

Возобновление работы некоторых крымских предприятий c 1 мая не означает снятие режима «повышенной готовности»

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