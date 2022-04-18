Враг ожесточен в угаре предчувствия поражения… и он обречен. Комментарии из Крыма

Минобороны РФ сообщило, что киевский режим при поддержке своих западных кураторов готовит на Пасху провокации с обстрелом православных храмов в нескольких областях Украины. Информацию прокомментировал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Мы понимаем, что в лице этого режима имеем дело не только с антирусской, но и с антихристианской силой. Проще говоря, с сатанистами. Нацизм, язычество, оккультизм и сатанизм всегда шли рука об руку – так было в Третьем рейхе, так сегодня происходит на Украине. Не случайно на базе нацистских боевиков под Мариуполем на днях обнаружили языческий идол, а организация «Сатанинский храм» из США, как сообщают СМИ, высказалась в поддержку Украины и устроила сбор средств для такой поддержки. Так что Украине после освобождения понадобится не только денацификация, но и серьезное духовное «лечение». Не только новый Нюрнберг, но и, образно говоря, крещение в водах Днепра. Идол бандеровской государственности, которому принесены уже тысячи кровавых жертв, должен быть разрушен, — заявил Глава Крыма.

Ну а председатель Госсовета РК Владимир Константинов сопоставил угар обещаний Зеленского «воевать с Россией 10 лет» и ежедневные десятки, а то и сотни сдающихся на милость победителя украинских вояк.

Хватит ли Украины хоть на десять недель? Что там с экономикой, продовольствием? Где брать деньги на зарплату и что на неё покупать? Военная катастрофа на Украине уже случилась, скрывать её с помощью информационной войны станет невозможно. Министерство обороны РФ на днях озвучило подтвержденные данные о более чем 23 тысячах убитых солдат ВСУ. Убеждён, что реальные потери ещё больше. В ответ Киев проводит лютую мобилизацию и кидает в огонь не обученных людей. Им их не жалко. Сопротивляется киевский режим и за счёт поддержки Запада. Речь не только о поставках оружия. Похоже, скоро без поставок наёмников воевать станет некем. Наглости этой банде добавляет то, что ей разрешено пытать наших пленных, без суда и следствия преследовать инакомыслие, вести поистине людоедскую пропаганду. И Запад активно соучаствует в этом. А ещё предоставляет украинской стороне разведданные, направляет на Украину своих инструкторов. Эти акции не оставляют сомнений, что воюем мы не с Украиной, а с объединённым Западом. В конечном исходе спецоперации у нас никаких сомнений нет. Враг обречён. Всё чаще это понимают украинские военные. Потому начинают массово сдаваться. Хорошо бы всем успеть это осознать — нам не их жизни нужны, а денацифицированная Украина, с территории которой никогда больше России угрожать не будут, — прокомментировал спикер крымского парламента.