Временно закрыт родильный дом в Бахчисарае

Роддом в Бахчисарае на время приостановил работу. Роженицы направляются в родильные дома Симферополя.

Действительно, роддом приостановил работу. Перераспределены объемы. У них не такое большое количество было родов. Учитывая, что там действует ковидный госпиталь в этом же районе, было принято решение перемаршрутизировать рожениц в Симферополь. Ничего страшного в этом нет. Мы думаем о здоровье беременных и рожениц, – цитирует заместителя министра здравоохранения РК республики Антона Лясковского ИА «Крыминформ» .

В республиканском минздраве 30 сентября сообщили, что ковидный госпиталь развернут на базе Бахчисарайской центральной районной больницы в Крыму. По состоянию на конец сентября в медицинских организациях Крыма была развернута 1 471 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В Бахчисарайской центральной районной больнице, в частности, развернуто 169 коек.