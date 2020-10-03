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Временно закрыт родильный дом в Бахчисарае
Фото: ВК Бахчисарай NET

Временно закрыт родильный дом в Бахчисарае

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 19:58 03.10.2020

Роддом в Бахчисарае на время приостановил работу. Роженицы направляются в родильные дома Симферополя.

Действительно, роддом приостановил работу. Перераспределены объемы. У них не такое большое количество было родов. Учитывая, что там действует ковидный госпиталь в этом же районе, было принято решение перемаршрутизировать рожениц в Симферополь. Ничего страшного в этом нет. Мы думаем о здоровье беременных и рожениц, – цитирует заместителя министра здравоохранения РК  республики Антона Лясковского ИА «Крыминформ».

В республиканском минздраве 30 сентября сообщили, что ковидный госпиталь развернут на базе Бахчисарайской центральной районной больницы в Крыму. По состоянию на конец сентября в медицинских организациях Крыма была развернута 1 471 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В Бахчисарайской центральной районной больнице, в частности, развернуто 169 коек.

Временно закрыт родильный дом в Бахчисарае

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