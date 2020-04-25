Врио губернатора Севастополя: и в «родительские дни» лучше воздержаться от посещения кладбищ

Михаил Развожаев призвал севастопольцев воздержаться от посещения кладбищ. С таким призывом врио губернатора Севастополя обратился к горожанам во время прямого эфира на телеканале СТВ.
Мы будем рекомендовать руководству кладбищ не открывать их для посещения. Это опасно и нужно эти мероприятия перенести на более поздний период, – сказал Развожаев.
В этом году на Радоницу или родительский день, который приходится на 28 апреля, севастопольцам рекомендовано оставаться дома. Традиционно в этот день (и в выходные «рядом» с эти днем) православные верующие посещают кладбища, чтобы почтить память умерших родственников.
Ограничения не распространяются на случаи оформления услуг по погребению.
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