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Врио губернатора Севастополя: и в «родительские дни» лучше воздержаться от посещения кладбищ
Скрин: СТВ

Врио губернатора Севастополя: и в «родительские дни» лучше воздержаться от посещения кладбищ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:37 25.04.2020

Михаил Развожаев призвал севастопольцев воздержаться от посещения кладбищ. С таким призывом врио губернатора Севастополя обратился к горожанам во время прямого эфира на телеканале СТВ.

Мы будем рекомендовать руководству кладбищ не открывать их для посещения. Это опасно и нужно эти мероприятия перенести на более поздний период, – сказал Развожаев.

В этом году на Радоницу или родительский день, который приходится на 28 апреля, севастопольцам рекомендовано  оставаться дома. Традиционно в этот день (и в выходные «рядом» с эти днем) православные верующие посещают кладбища, чтобы почтить память умерших родственников.

Ограничения не распространяются на случаи оформления услуг по погребению.

Врио губернатора Севастополя: и в «родительские дни» лучше воздержаться от посещения кладбищ

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