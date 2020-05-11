Вроде бы мелочь, а приятно. Как въезжающим в Севастополь 9 мая раздавали георгиевские ленточки

В день 75-летия Великой Победы Севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия» и волонтерский штаб «Мы Вместе» передали на блокпосты, работающие на въезде в город, 7 тысяч георгиевских ленточек. Каждый водитель и пассажир, въезжающие в Севастополь на автомобиле, получил георгиевскую ленточку.

Акция состоялась по поручению врио губернатора, Секретаря СРО партии «Единая Россия» Михаила Развожаева. Также в честь Дня Победы местное отделение партии «Единая Россия» передала для блокпостовцев подарки — наборы чая, кофе и сладости.

Координатор блокпостов в Севастополе Иван Крыжанивский поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны:

Хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны с праздником 9 мая. Пожелать здоровья, это самое главное сейчас, а со всем остальным мы поможем им в дальнейшем, чтоб они чувствовали себя нужными, как герои, которых не забывают.

В 2020 году всероссийской акции «Георгиевская лента» исполнилось 15 лет. К акции присоединился и город-Герой Севастополь. Из-за пандемии коронавируса символ Великой Отечественной войны – георгиевскую ленту раздали на пунктах выдачи, среди которых — блокпосты на въезде в город, а также торговые сети, заправочные станции, аптеки.

Напомним, по указу врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, въезд в город разрешен только для граждан, имеющих разовый цифровой пропуск, который можно получить на сайте правительства Севастополя, крымскую регистрацию и работающим в Севастополе и жителям города Севастополя, работающим в Крыму. Разовый цифровой пропуск для въезда или выезда из города необходимо оформлять, даже имея рабочий пропуск.

Для всех граждан, находившихся за пределами России, и для приезжих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и имеющих недвижимость в Севастополе, въезд в город возможен только через добровольную самоизоляцию за свой счет на срок 14 дней под медицинским наблюдением в условиях обсерватора.

Фото: пресс-служба СРО партии «Единая Россия».