ВС России нанесли групповой удар но оборонным предприятиям Украины

Во вторник утром Вооруженные силы России нанесли по целям в тыловых районах Украины групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования.

Во вторник утром Вооруженные силы России нанесли по целям в тыловых районах Украины групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования.

В Минобороны России, сообщает «Российская газета», заявили, что атакам подверглись объекты военно-промышленного комплекса «Незалежной», производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

Из украинских СМИ известно, что мощные взрывы во вторник зафиксировали в Киеве, Павлограде Днепропетровской области и Херсоне.

Кроме того, сообщалось как минимум о шести ударах по Харькову. По некоторым данным, там было уничтожено еще одно место временного базирования иностранных наемников.

На украинском военном аэродроме Шостка в Сумской области целями наших воздушных атак предположительно стали ангары, где хранились украинские беспилотники и авиационные боеприпасы.

В Кремле опровергли расхожее утверждение, что групповые удары по Киеву и Харькову являются своеобразным ответом Вооруженных сил России на воскресный обстрел ВСУ рынка в донецком микрорайоне Текстильщик.

В результате него, напомним, погибли 28 мирных граждан, пострадали еще более двух десятков ни в чем не повинных людей.

Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима, — объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал, как могла готовиться и осуществляться мощная атака на тылы противника.

Воздушный удар по Украине был комбинированным и хорошо скоординированным по времени. До подлета российских крылатых ракет система ПВО Украины была «загружена» нашими беспилотниками «Герань» и имитаторами ракет, — написал Шурыгин в своем Telegram-канале.

По его словам, к моменту подхода наших ракет к целям большая часть украинских зенитных ракетных комплексов были либо в цикле перезарядки, либо меняли позиции, уходя от ударов российских беспилотников и ракет-«охотников» за ЗРК.

Это, по мнению эксперта, обеспечило высокую эффективность нанесенного удара.

До целей долетело 80 процентов ракет. При этом в Генштабе ВСУ озабочены тем, что российские удары наносятся очень избирательно, по объектам, которые считались хорошо замаскированными и скрытыми. Это говорит о том, что русская разведка имеет доступ к секретным данным о дислокации военных и военно-промышленных объектов Украины, — сделал вывод эксперт.

Минувшие сутки отметились в зоне СВО обилием уничтоженной живой силы и техники противника. По сообщению Минобороны России, на различных направлениях спецоперации вооруженные формирования киевского режима потеряли не менее 750 человек.

Были выведены из строя три вражеских танка, три самоходки «Гвоздика» и одна «Акация», две БМП, несколько орудий Д-20 и Д-30. На Донецком направлении нашим бойцам удалось накрыть огнем украинскую станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Там же подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ — 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад. Это произошло в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки.

На различных направлениях спецоперации вооруженные формирования киевского режима за минувшие сутки потеряли не менее 750 боевиков

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю, — доложили в Минобороны России.

В Запорожье основные события происходили в районах Работино, Нестерянка и Пятихатки. Там российские войска вели бои с 65-й, 118-й механизированными и 128-й горно-штурмовой бригадами ВСУ. На Херсонском направлении было предпринято комплексное огневое поражение вражеских подразделений ВСУ на правом берегу Днепра.

В военном ведомстве РФ добавили, что в минувшие сутки летчики нашей оперативно-тактической авиации, операторы беспилотников, ракетчики и артиллеристы нанесли удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы «Лиман», живой силе и технике противника в 147 районах.

Расчеты зенитных ракетных комплексов уничтожили в небе ЛНР и ДНР, над Запорожской и Херсонской областями еще 56 дронов противника. Кроме того, был сбит реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

источник: «Российская газета»