Все машины «Скорой помощи» в Крыму оснастят видеокамерами

Системы внутренней и внешней видеофиксации установят в автомобилях «Скорой помощи» в Крыму из-за участившихся случаев нападения на врачей. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на заместителя директора республиканского центра медицины катастроф по хозяйственным вопросам Владимир Борисенко.

Речь идет о комплексе, который состоит из четырех камер: две камеры внутри и два видеорегистратора. Он устанавливается для того, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников, потому что в последнее время участились нападения, — рассказал Борисенко.

По его словам, такими комплексами будут оснащены все 290 автомобилей. Контракт с поставщиком планируется подписать до конца недели, после этого начнется монтаж.

Согласно данным с портала госзакупок, электронный аукцион на поставку и монтаж «комплектов оборудования для обеспечения видеофиксации рабочего пространства автомобилей скорой медицинской помощи» в Крыму выиграл индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ленинградской области. Сумма контракта составит 15,9 млн. рублей.

Ранее все автомобили «Скорой помощи» в Крыму оснастили «тревожными» кнопками с GPS-передатчиками для экстренного вызова Росгвардии.