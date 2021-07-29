penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Все пляжи Большой Ялты открыты для купания

crimeapress_news



«Верево Сити»
Все пляжи Большой Ялты открыты для купания
Фото: bondardmitrij18, pixabay.com

Все пляжи Большой Ялты открыты для купания

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:48 29.07.2021

Все пляжи Большой Ялты вновь открыты для купания. Об этом сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

Все ялтинские пляжи – от Фороса до Гурзуфа – открыты! Морская вода соответствует требованиям СанПиН, – написала Павленко на своей странице в Facebook.

На этой неделе в Ялте открыли 4 пляжа в центре города. Закрытым оставались только три – «Приморский», гостиницы «Ореанда» и «Опера Прим». И вот – сегодня открыты и они.

Всего в Большой Ялте 86 пляжей. Купание на них запретили с 18 июня из-за последствий ливней. Пляжи решили открывать поэтапно.

Все пляжи Большой Ялты открыты для купания

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.