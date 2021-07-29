Все пляжи Большой Ялты открыты для купания

Все пляжи Большой Ялты вновь открыты для купания. Об этом сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

Все ялтинские пляжи – от Фороса до Гурзуфа – открыты! Морская вода соответствует требованиям СанПиН, – написала Павленко на своей странице в Facebook .

На этой неделе в Ялте открыли 4 пляжа в центре города. Закрытым оставались только три – «Приморский», гостиницы «Ореанда» и «Опера Прим». И вот – сегодня открыты и они.

Всего в Большой Ялте 86 пляжей. Купание на них запретили с 18 июня из-за последствий ливней. Пляжи решили открывать поэтапно.