Все по местам. Завершен пятый Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза

«Евпатория» — чемпион, а Ялте опять не повезло.

В воскресенье, 30 августа, был сыгран завершающий, 28-й тур V Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза-2019/20. Он-то и расставил «всех по местам». Напомним, интриг было две: кто возьмет «бронзу» Чемпионата («золото» и «серебро» себе досрочно обеспечили «Евпатория» и «Крымтеплица»), а также, кто «вылетит» из восьмерки лучших команд полуострова, а кто отправится на «стыки» к «любителям».

Феодосийский «Фаворит-ВД Кафа» на своем поле минимально переиграл симферопольскую «ТСК-Таврию». Единственный мяч в этой встрече был забит на 24-й минуте, отличился Владислав Власов. В итоге 1:0, важнейшая победа «Фаворита-ВД Кафы», который теперь получил шанс остаться в Премьер-лиге КФС через участие в переходных матчах.

ФК «Евпатория» на своем поле одолел ялтинский «Инкомспорт». Гости открыли счет на 6-й минуте: мяч в активе Дмитрия Иванова. На 13-й минуте Длявер Нуридинов восстановил равновесие, а через четыре минуты Николай Хомич вывел евпаторийцев вперед. В оставшееся игровое время счет в матче более не менялся – 2:1, победа «Евпатории». «Инкомспорт» же, заняв последнее место в чемпионате, понижается в классе. Отметим, это уже вторая ялтинская команда (первой был «Рубин» в сезоне 2017/18), которой не повезло в турнире сильнейших футбольных команд полуострова.

«Севастополь» и «Крымтеплица» не сумели выявить сильнейшего в очном противостоянии. На гол севастопольца Александра Смирнова (3 минута) «тепличники» ответили точным ударом в исполнении Игоря Дудова (70 минута). В итоге ничья, 1:1, которая позволила ФК «Севастополь» завоевать бронзовые награды чемпионата.

И самый результативный матч был сыгран в Новопавловке, где бахчисарайский «Кызылташ» принимал керченский «Океан». Команды попеременно вели в счете, но в итоге победы со счетом 4:3 добились гости. Хет-триком в составе «Океана» отличился Антон Извеков, еще один гол в активе Георгия Кумаритова. В составе «Кызылташа» забивали Даниил Наговицин, Абдурашидбек Тохиров и Антон Шевчук. Одержав победу над «Кызылташем» «Океан» занял итоговое шестое место в чемпионате и сохранил место в Премьер-лиге КФС.

Итоговое расположение команд в чемпионате сезона-2019/20 выглядит следующим образом: «Евпатория» (67 очков), «Крымтеплица» (54), «Севастополь» (47), «ТСК-Таврия» (46), «Кызылташ» (34), «Океан» (24), «Фаворит-ВД Кафа» (23) и «Инкомспорт» (21 балл).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Крымтеплицы» Владимир Сычевой, который забил 16 голов (1 с пенальти). На второй позиции расположился хавбек «Кызылташа» Даниил Наговицин, у которого также 16 забитых мячей, но из них 2 он провел с 11-ти метровой отметки. На третьей строчке в гонке голеадоров находится евпаториец Длявер Нуридинов, в его активе тоже 16 голов, 5 из которых – с пенальти.

4 и 9 сентября будут сыграны переходные матчи за право участвовать в Премьер-лиге КФС сезона-2020/21. Сыграют севастопольский «Черноморец» и феодосийский «Фаворит-ВД Кафа». Первый матч пройдет на поле севастопольской команды. Начало обеих встреч в 16 часов 30 минут. О местах проведения переходных матчей будет сообщено дополнительно.

По материалам пресс-службы КФС.