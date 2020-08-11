Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

Накануне Глава РК Сергей Аксёнов объехал ряд стройплощадок Симферополя. Выводы – неутешительные. Почти везде – отставание по срокам, проблемы с документами. А еще много вранья. И чиновники, и подрядчики докладывают и уверяют: все идет как надо. На деле – не очень. Сегодняшний объезд 10 строек крымской столицы подтверждает.

Как и было заявлено в рамках вчерашнего выезда, проверки объектов строительства теперь будут проходить на регулярной основе. Сегодня в первой половине дня посетил порядка 10 объектов в городе Симферополе, — рассказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что есть ряд объектов, где вообще работы не ведутся, есть объекты, которые строятся с отставанием от сроков.

Это недопустимо, потому что речь идет о важных социальных объектах, таких как детские сады, общежитие колледжа и т.д. А самое возмутительное, что, несмотря на отставания, на этих объектах мало людей, то есть даже видя, что не укладываются в сроки, подрядчики не прикладывают дополнительных усилий, — подчеркнул Аксёнов.

На некоторых объектах Глава Республики обратил внимание на отсутствие подъездных дорог и добавил, что к решению задач нужно подходить комплексно, а не точечно, чтобы в конечном счете проделанная работа принесла людям пользу.

По информации Главы Крыма, на всех объектах, где выявлены нарушения, были составлены акты, на основании которых будут выдвинуты претензии в адрес подрядчиков.

По итогам поездки Сергей Аксёнов поручил вице-премьеру Евгению Кабанову на ближайшие дни организовать в Совете министров встречу с подрядчиками для обсуждения планов организации работ, выявления ответственных по объектам, выяснения всех обстоятельств срыва графиков и уточнения причин отсутствия плана ликвидации отставаний. На двух объектах Глава Крыма дал распоряжение провести служебное расследование.

При этом, посетив ул. Школьную, где ремонт идет в соответствии с графиком и нареканий к работе на данном объекте не зафиксировано, Сергей Аксёнов поблагодарил подрядчика за добросовестную работу.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.