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Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 11.08.2020

Накануне Глава РК Сергей Аксёнов объехал ряд стройплощадок Симферополя. Выводы – неутешительные. Почти везде – отставание по срокам, проблемы с документами. А еще много вранья. И чиновники, и подрядчики докладывают и уверяют: все идет как надо. На деле – не очень. Сегодняшний объезд 10 строек крымской столицы подтверждает.

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

Как и было заявлено в рамках вчерашнего выезда, проверки объектов строительства теперь будут проходить на регулярной основе. Сегодня в первой половине дня посетил порядка 10 объектов в городе Симферополе, — рассказал Глава Крыма.

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

Сергей Аксёнов  отметил, что есть ряд объектов, где вообще работы не ведутся, есть объекты, которые строятся с отставанием от сроков.

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

Это недопустимо, потому что речь идет о важных социальных объектах, таких как детские сады, общежитие колледжа и т.д. А самое возмутительное, что, несмотря на отставания, на этих объектах мало людей, то есть даже видя, что не укладываются в сроки, подрядчики не прикладывают дополнительных усилий, — подчеркнул Аксёнов.

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

На некоторых объектах Глава Республики обратил внимание на отсутствие подъездных дорог и добавил, что к решению задач нужно подходить комплексно, а не точечно, чтобы в конечном счете проделанная работа принесла людям пользу.

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

По информации Главы Крыма, на всех объектах, где выявлены нарушения, были составлены акты, на основании которых будут выдвинуты претензии в адрес подрядчиков.

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

По итогам поездки Сергей Аксёнов поручил вице-премьеру Евгению Кабанову на ближайшие дни организовать в Совете министров встречу с подрядчиками для обсуждения планов организации работ, выявления ответственных по объектам, выяснения всех обстоятельств срыва графиков и уточнения причин отсутствия плана ликвидации отставаний. На двух объектах Глава Крыма дал распоряжение провести служебное расследование.

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

При этом, посетив ул. Школьную, где ремонт идет в соответствии с графиком и нареканий к работе на данном объекте не зафиксировано, Сергей Аксёнов поблагодарил подрядчика за добросовестную работу.

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

 

Все врут. Ну или почти все. Аксёнов еще раз объехал стройки Симферополя

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