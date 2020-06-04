Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

Мы уже рассказывали о встречах лидера Общественного Движения «Доброволец», балаклавского депутата Дмитрия Голикова с жителями улицы Солнечной. Помните? Одна из местных жительниц превратила двор в настоящий оазис-цветник (который обходится ей в ежедневные 300 литров воды). Так вот, женщину эту зовут Людмила. Простая труженица, патриот Балаклавы, из тех, на ком земля держится.

Людмила привела лидера «Добровольца» в свои прекрасные палисадники, показала все клумбы, которые разместились на месте свалок и косогоров. Приятно смотреть, как пестрят разными красками цветы и кустарники, высаженные заботливыми руками. Людмила очень гордится своим «райским уголком». А за ним — постоянный труд и уход.

Дмитрий Голиков поинтересовался, как ежедневно полить такое хозяйство, не говоря о постоянной прополке. Людмила ежедневно в лейках и бутылках выносит до 300 (!) литров воды со второго этажа, обходя весь свой цветник.

Поливочный кран облегчил бы существенно уход за этим прекрасным уголком Балаклавы. При содействии Управляющей компании Балаклавского района, кран будет установлен. Об этом и рассказал жительнице депутат через пару дней после своего первого визита. На кран будет установлен счётчик, вода будет расходоваться и оплачиваться сердобольной женщиной. А, может быть, к оплате подключатся и соседи, которые хоть и спрашивают её часто: «Зачем тебе это надо?», но я уверена с радостью в сердце каждый день любуются такой красотой, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

К слову, во дворах Балаклавы немало таких оазисов. И в каждом – труд, терпение и неравнодушие горожан. Дойдут ли до каждого двора коммунальщики, хотя бы с предложением помощи. Ведь это и есть настоящая «комфортная среда обитания».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».