Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:28 04.06.2020

Мы уже рассказывали о встречах лидера Общественного Движения «Доброволец», балаклавского депутата Дмитрия Голикова с жителями улицы Солнечной. Помните? Одна из местных жительниц превратила двор в настоящий оазис-цветник (который обходится ей в ежедневные 300 литров воды). Так вот, женщину эту зовут Людмила. Простая труженица, патриот Балаклавы, из тех, на ком земля держится.

Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

Людмила привела лидера «Добровольца» в свои прекрасные палисадники, показала все клумбы, которые разместились на месте свалок и косогоров. Приятно смотреть, как пестрят разными красками цветы и кустарники, высаженные заботливыми руками. Людмила очень гордится своим «райским уголком». А за ним — постоянный труд и уход.

Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

Дмитрий Голиков поинтересовался, как ежедневно полить такое хозяйство, не говоря о постоянной прополке. Людмила ежедневно в лейках и бутылках выносит до 300 (!) литров воды со второго этажа, обходя весь свой цветник.

Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

Поливочный кран облегчил бы существенно уход за этим прекрасным уголком Балаклавы. При содействии Управляющей компании Балаклавского района, кран будет установлен. Об этом и рассказал жительнице депутат через пару дней после своего первого визита. На кран будет установлен счётчик, вода будет расходоваться и оплачиваться сердобольной женщиной. А, может быть, к оплате подключатся и соседи, которые хоть и спрашивают её часто: «Зачем тебе это надо?», но я уверена с радостью в сердце каждый день любуются такой красотой, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

К слову, во дворах Балаклавы немало таких оазисов. И в каждом – труд, терпение и неравнодушие горожан. Дойдут ли до каждого двора коммунальщики, хотя бы с предложением помощи. Ведь это и есть настоящая «комфортная среда обитания».

Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Встречи «Добровольца»: оазисы Балаклавы, которым нужно помогать

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.