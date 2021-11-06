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Второе за день смертельное ДТП близ Севастополя: «Ланос» врезался в КАМАЗ, двое погибших

Второе за день смертельное ДТП близ Севастополя: «Ланос» врезался в КАМАЗ, двое погибших  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:40 06.11.2021

Суббота оказалась «черной» и кровавой на дорогах близ Севастополя. В 14:34 произлошло ДТП, в котором погиб один человек, а пятеро были госпитализированы. В 17:45 на трассе «Симферополь – Севастополь» в аварии погибли двое. Как уточнили в ГИБДД, ДТП произошло на 57-км трассы (между Верхнесадовым и Инкерманом). Легковушка врезалась в стоящий грузовик.

Автомобиль «Daewoo Lanos» по неизвестным причинам вылетел с дороги в сторону правой обочины – именно в то место, где был припаркован КАМАЗ с включенной аварийной сигнализацией. Водителя грузовика в момент удара в кабине не было. Водитель легкового автомобиля, 1967 года рождения и его пассажир скончались на месте ДТП, — рассказали РИА Новости Крым в УМВД по г. Севастополю.

На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку.

Второе за день смертельное ДТП близ Севастополя: «Ланос» врезался в КАМАЗ, двое погибших

Второе за день смертельное ДТП близ Севастополя: «Ланос» врезался в КАМАЗ, двое погибших  

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