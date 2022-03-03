Второй раунд переговоров завершен. До чего договорились Россия и Украина

Будет и третий раунд.

В Беловежской пуще прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Главный итог этого заседания – договоренность о создании «гуманитарных коридоров» для выхода гражданских лиц из зоны боевых действий.

Главный вопрос, который решили сегодня – это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Представители Министерств обороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Считаю, что это существенный прогресс, — сообщил глава российской делегации, помощник Президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, в ходе переговоров стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, международный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось достигнуть понимания, – отметил Мединский.

Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий сообщил, что для реализации договоренностей предстоит третий раунд переговоров, который планируется провести в самые ближайшие дни.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь сообщил, что киевская сторона «к огромному сожалению, не получила тех результатов, на которые рассчитывала» (прекращение огня и отвод российских войск – ред.). При этом он подчеркнул, что представители России и Украины достаточно подробно обсудили гуманитарный аспект.

Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев… То есть не везде, а только в тех местах где будут находиться сами гуманитарные коридоры возможно будет прекращение огня во время проведения операции, — сказал Подоляк, добавив, что с этой целью будут организованы каналы связи и взаимодействия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, сообщил, что на переговорах Киев будет работать над созданием гуманитарных коридоров и прекращением огня. Он также заверил, что украинская сторона не намерена идти на уступки в вопросах территориальной целостности страны.

По материалам РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс». Фото: instagram.com/belarusmfa.

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