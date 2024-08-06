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Введение туристического налога в Республике до окончания специальной военной операции нецелесообразно
фото: pikist.com

Введение туристического налога в Республике Крым до окончания специальной военной операции нецелесообразно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:29 06.08.2024

Глава Республики Крым  заявил о нецелесообразности введения туристического налога в Республике Крым до окончания специальной военной операции. Сергей Аксёнов напомнил, что Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в июле текущего года приняты поправки в Налоговый кодекс России, которые предусматривают введение туристического налога. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения.

Ожидается, что регионы смогут вводить данный налог с начала 2025 года. Он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору. Налог будет относиться к местным налогам и вводиться в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Плательщиками туристического налога будут являться организации и физические лица, в том числе ИП, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания туристов в средствах размещения.

По мнению Сергея Аксёнова, обременять предприятия туристической сферы дополнительным налогом в настоящее время нелогично. «Два года подряд мы оказывали отельерам меры поддержки в связи со снижением турпотока. Как только цели СВО будут достигнуты, мы проанализируем результаты других регионов, которые решат ввести туристический налог, и вернемся к этому вопросу», – сказал Глава Крыма.

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СПРАВКА. Курортный сбор – это платеж, который гостиницы, санатории и пансионаты берут с туристов помимо стоимости проживания. Взимаемые средства направляются на строительство и благоустройство курортной инфраструктуры. До 31 декабря 2024 года сбор в рамках эксперимента разрешалось ввести в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. Крым отказался взимать дополнительный платеж с туристов в 2022 году. С 2025 года курортный сбор будет преобразован в туристический налог, а возможность его введения распространят на все регионы России. При этом его введение является правом, а не обязанностью.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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