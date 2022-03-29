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Выбираем самый чистый регион Крыма
Иллюстрация: https://kerch.rk.gov.ru/ru/article/show/5233

Выбираем самый чистый регион Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:27 29.03.2022

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма сообщает, что согласно распоряжению Совета министров РК № 16-р от 22 января 2020 года, проводиться общественное голосование за самое чистое муниципальное образование республики

Опрос проводиться в рамках республиканской экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты». Каждый желающий с 1 апреля по 20 мая может отдать голос за самый чистый регион полуострова.

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Для участия в голосовании необходимо зайти на официальный сайт минприроды Крыма, затем перейти в специализированный раздел нажав на баннер «Выбираем самый чистый регион Крыма». Перейдя по ссылке, можно голосовать. Опрос откроется 1 апреля.

Результаты опроса будут опубликованы на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов Крыма.


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