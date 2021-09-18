Выборы в Севастополе: рекордное онлайн-голосование и несостоявшийся скандал на тему «вброса»

В Севастополе (как и по всей стране) продолжается голосование на выборах в Госдуму. В субботу, в 8 утра в городе открылись все 187 избирательных участков. По итогам первого дня явка – на уровне среднероссийской – 17,27%. Чуть активнее голосует Ленинский район – 19,99%. Отстает – Гагаринский – 14,23% (данные на 20:00 первого дня голосования). Возможно, ситуация изменится уже сегодня.

По данным городского Избиркома, в Севастополе зарегистрировано 315 947 избирателей (уточненные данные, так как ранее фигурировала иная цифра — 326 485). 54 579 человек проголосовали в пятницу. В ом числе на дому – 20 724. Так что на самих участках явка, скажем так, оставляет желать лучшего.

Подчеркнем, что севастопольцы с 17 по 19 сентября выбирают не только депутатов Госдумы. Также проводятся дополнительные выборы депутата Заксобрания по одномандатному избирательному округу №6. Кроме того, жители Балаклавского и Нахимовского районов выбирают депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований.

Не обошлось на этих выборах без свадьбы (прямо тренд какой-то по всей стране в этом году). Молодожены были замечены на 52-м избирательном участке. Для невесты голосование вообще первое в жизни – ей только исполнилось 18.

Молодых поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сам он проголосовал онлайн. Говорит, процесс занял 3 минуты.

Действительно, севастопольцы имеют возможность проголосовать дистанцонно, в режиме онлайн. И явка таких избирателей в городе-Герое (в электронном формате) выросла до 63,96% благодаря тому, что 1,3 тыс. человек… проголосовали ночью.

По данным Избиркома, всего в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) уже приняли участие 13 285 севастопольцев, ранее подавших заявки на онлайн-участие в выборах. На текущий момент явка на ДЭГ составляет 63,96%. Всего в Севастополе голосовать онлайн планируют более 6% избирателей — почти 20,8 тыс. человек.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе проходит в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в городе Москве проводится на собственной платформе. Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования.

Гарантировано все это и в оффлайне… Однако накануне вечером появилась информация (подкрепленная видео) о вбросе бюллетеней на одном из участков в Севастополе.

В Севизбиркоме видео прокомментировали так:

После завершения голосования в 20 часов бюллетени из переносных ящиков для голосования с бюллетенями избирателей, которые голосовали вне помещения (на дому), вводятся в КОИБ. Процедура предусмотрена законом. Мы информировали участников избирательного процесса о том, что сейф пакеты применяться не будут, поскольку в Севастополе на всех участках КОИБ. На избирательных участках 13, 14 и 98 при процедуре ввода бюллетеней в КОИБ, после голосования вне помещения присутствовали наблюдатели от политических партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, КПРФ, ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, которые не подтвердили информацию о вбросах бюллетеней в КОИБ.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) (в обиходе также называется электронная урна) — электронное устройство для подсчета голосов на выборах. Для голосования при помощи КОИБ используются бумажные бюллетени, которые сканируются и распознаются прибором, производящим подсчёт.

Интересно, что сегодня на севастопольском 13-м избирательном участке КОИБы были опечатаны.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней опечатаны до окончания голосования, поскольку переполнены. Голосование продолжится в резервный стационарный ящик для голосования. Итоги будут подведены с учетом данных КОИБ и ручного пересчета бюллетеней из стационарного ящика для голосования. Бюллетени после проведения голосования вне помещения будут храниться в сейф-пакетах. Протокол об итогах голосования участковой комиссией будет сформирован с помощью СПО QR-код, — пояснили в Севизбиркоме.

Голосование продолжается. За его ходом в режиме реального времени можно следить в Центре общественного наблюдения за выборами. Для этого необходимо подать заявку на сайте Общественной палаты Севастополя.

Залог открытой работы выборов – это Центр общественного наблюдения. Отсюда можно посмотреть каждый участок в любом временном промежутке. Сегодня севастопольцы выбирают будущее города и страны. Я сегодня проголосовал дистанционно, это очень удобно и важно, что выборы идут в ногу со временем, — отметил председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Наблюдатели говорят, что сбоев в системе электронного голосования не возникало. Ни одной жалобы не поступало. В целом на всех избирательных участках нарушений не выявлено.