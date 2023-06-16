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Выпил - не садись за руль. Но севастополец пытался, да ещё и скандалил... Итог - встреча с росгвардейцами

Выпил — не садись за руль. Но севастополец пытался, да ещё и скандалил… Итог — встреча с росгвардейцами

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:25 16.06.2023

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю задержали нетрезвого правонарушителя,  провоцировавшего конфликт на одной из городских автозаправок.

Накануне поздним вечером в подразделение вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого автозаправочного комплекса в севастопольском районе Проспекта Победы. Как выяснили патрульные Росгвардии, за помощью к правоохранителям обратился администратор АЗС. Он не смог самостоятельно урезонить посетителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно бранился и угрожал физической расправой работникам комплекса. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, нарушитель общественного порядка предпринял попытку сесть за руль своего авто и скрыться. Но росгвардейцы, оперативно отреагировав его маневр, не позволили нетрезвому водителю выехать за пределы автозаправки, — озвучили детали происшествия в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по РК и Севастополю.

Правоохранители выяснили, что это 40-летний мужчина проживает по соседству в АЗС, но внятно объяснить агрессивность своего поведения в общественном месте он оказался не в состоянии.

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Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы вызвали на место происшествия наряд ГИБДД и передали полицейским задержанного дебошира.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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