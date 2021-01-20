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Выпил? Не садись за руль - росгвардейцы рядом. Случай в Симферополе

Выпил? Не садись за руль — росгвардейцы рядом. Случай в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:25 20.01.2021

В Симферополе сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации задержали нетрезвого местного жителя, который в нарушение правил дорожного движения решился на поездку по улицам города.

Во время несения службы по охране общественного порядка патрульный экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который, заметно покачиваясь из стороны в сторону, подошел к автомобилю марки «Шевроле Ланос», сел за руль и начал движение. Росгвардейцы незамедлительно блокировали транспортное средство. Подойдя к автомобилю, стражи правопорядка увидели сидевшего за рулем автомобиля мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, которым оказался местный 47-летний местный житель, и передали его сотрудникам ДПС. Проводится проверка, — сообщили в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

Выпил? Не садись за руль - росгвардейцы рядом. Случай в Симферополе

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