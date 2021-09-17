Выплаты «федеральных денег» крымчанам, чьи дома пострадали от подтоплений, стартуют 22 сентября

Правительство РФ выделило средства на выплаты крымчанам, имущество которых было повреждено в результате подтоплений. Компенсации по схеме, применявшейся в Тулуне Иркутской области, из расчета 6 тыс. рублей на кв. м жилья, начнутся в среду, 22 сентября. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. Ранее он анонсировал такие выплаты, но не называл сроков.

Подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении средств гражданам, пострадавшим в результате летних подтоплений в Крыму. Это касается выплат в размере 6 тыс. рублей за 1 кв. м жилых помещений, поврежденных в результате ЧС в июне — июле 2021 года. Также за счет данных средств и средств бюджета республики будут выплачены компенсации гражданам за утраченное (аварийное) жилье в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах. Выплаты начнутся со среды, 22 сентября, — отметил Аксёнов.

Он также поблагодарил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина за важное для крымчан решение.