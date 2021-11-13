Выполнено или не выполнено. Глава Крыма – о поручениях по благоустройству Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым, в ходе которой обсуждались итоги выполнения поручений, данных в рамках рабочих выездов.

По информации Аксёнова, всего было дано более 350 поручений, из которых исполнено 55%. Остальные (порядка 150) находятся в стадии выполнения.

Глава Крыма напомнил, что весь перечень данных поручений должен быть опубликован на сайте администрации Симферополя, чтобы жители города имели возможность ознакомиться с данным списком, уточнить сроки выполнения задач.

Также Сергей Аксёнов отметил, что необходимо актуализировать информацию о ремонте лестниц на улицах Маршала Жукова, Мате Залки, Киевской, ремонте и замене лифтового оборудования в жилых домах на улицах 60 лет Октября и Киевской, установке спортивных детских и игровых площадок, футбольного стадиона на улице Кечкеметской, проектировании ливневых канализаций в районе улиц Межевой и Мате Залки. Помимо этого, Глава Республики добавил, что необходимо обновить информацию об улицах, включённых в проект ремонта на 2021 и 2022 год.

По словам Сергея Аксёнова, требуется завершить процедуры оформления и принятия на учет бесхозного имущества по улице Маршала Жукова и улице Ковыльной.

Важно, чтобы вопросы, не требующие больших финансовых вложений, решались в текущем режиме, а не в авральном. Это касается в первую очередь расчистки лесных территорий, зеленых насаждений в городе, покоса и уборки сухостоя, — сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов добавил, что требуется завершить работу по ремонту кровель и замене систем для рециркуляции горячего водоснабжения.

При этом Глава Республики поручил Валентину Демидову лично выехать по адресам, где были даны поручения, для контроля их выполнения.

В свою очередь, Валентин Демидов сообщил, что на данный момент отреставрировано и построено 15 лестничных маршей, установлено 4 новых лифтовых оборудования, отремонтировано 109 подъездов, установлено и подключено 195 опор освещения в п. Аграрное. Помимо этого, до конца текущего года планируется установить 18 детских спортивных площадок, завершить ремонт еще 39 подъездов. Также на текущий момент проектируется благоустройство 100 придомовых территорий.

По поручению Главы РК к 18 ноября главой администрации города Симферополя должен быть подготовлен подробный доклад о ходе выполнения поручений, об итогах ремонтных работ на площади Ленина, а также о ремонте придомовых территорий, благоустройство которых было запланировано на 2020 год.