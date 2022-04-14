реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ялта: Росгвардия приглашает на службу

crimeapress_news



реклама в крыму


Росгвардия приглашает на службу

Ялта: Росгвардия приглашает на службу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:29 14.04.2022

В отделе вневедомственной охраны по городскому округу Ялта имеется ряд вакансий. По следующим должностям:

  • Полицейский;
  • Полицейский (водитель);
  • Старший полицейский.

Сотрудникам, поступившим на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации предоставляются следующие социальные гарантии:

  • денежное довольствие от 39 000 руб.;
  • основной отпуск в количестве 40 календарных с сохранением денежного довольствия;
  • сменный график работы;
  • форменное обмундирование
  • полное медицинское обеспечение сотрудника и его семьи, возможность санаторно-курортного лечения;
  • обязательное государственное страхование;
  • предоставление в первоочередном порядке мест для детей сотрудников в общеобразовательных учреждениях (детский сад, школа);
  • возможность получить высшее образование за счет бюджетных средств;
  • компенсация за наем (поднаём) жилого помещения в следующих размерах (по количеству членов семьи): 1 — 12 000 руб.; 2 — 18 000; 3 — 22 000; 4 — 24 000; 5 — 30 000.
  • дополнительная премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей по итогам года.
Узнайте больше:  Малому бизнесу - новые послабления по штрафам. Приняты поправки в КоАП

Дополнительную информацию можно получить в отделе кадров по телефонам:

отделение кадров ОВО по городскому округу Ялта:

  • +7(978)-521-64-26
  • +7(978)-760-99-52
  • +7(978)-665-90-00

Источник: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.