Ялта: Росгвардия приглашает на службу

В отделе вневедомственной охраны по городскому округу Ялта имеется ряд вакансий. По следующим должностям:
- Полицейский;
- Полицейский (водитель);
- Старший полицейский.
Сотрудникам, поступившим на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации предоставляются следующие социальные гарантии:
- денежное довольствие от 39 000 руб.;
- основной отпуск в количестве 40 календарных с сохранением денежного довольствия;
- сменный график работы;
- форменное обмундирование
- полное медицинское обеспечение сотрудника и его семьи, возможность санаторно-курортного лечения;
- обязательное государственное страхование;
- предоставление в первоочередном порядке мест для детей сотрудников в общеобразовательных учреждениях (детский сад, школа);
- возможность получить высшее образование за счет бюджетных средств;
- компенсация за наем (поднаём) жилого помещения в следующих размерах (по количеству членов семьи): 1 — 12 000 руб.; 2 — 18 000; 3 — 22 000; 4 — 24 000; 5 — 30 000.
- дополнительная премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей по итогам года.
Дополнительную информацию можно получить в отделе кадров по телефонам:
отделение кадров ОВО по городскому округу Ялта:
- +7(978)-521-64-26
- +7(978)-760-99-52
- +7(978)-665-90-00
Источник: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
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