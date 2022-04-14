Ялта: Росгвардия приглашает на службу

В отделе вневедомственной охраны по городскому округу Ялта имеется ряд вакансий. По следующим должностям:

Полицейский;

Полицейский (водитель);

Старший полицейский. Сотрудникам, поступившим на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации предоставляются следующие социальные гарантии: денежное довольствие от 39 000 руб.;

основной отпуск в количестве 40 календарных с сохранением денежного довольствия;

сменный график работы;

форменное обмундирование

полное медицинское обеспечение сотрудника и его семьи, возможность санаторно-курортного лечения;

обязательное государственное страхование;

предоставление в первоочередном порядке мест для детей сотрудников в общеобразовательных учреждениях (детский сад, школа);

возможность получить высшее образование за счет бюджетных средств;

компенсация за наем (поднаём) жилого помещения в следующих размерах (по количеству членов семьи): 1 — 12 000 руб.; 2 — 18 000; 3 — 22 000; 4 — 24 000; 5 — 30 000.

дополнительная премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей по итогам года. Узнайте больше: Малому бизнесу - новые послабления по штрафам. Приняты поправки в КоАП Дополнительную информацию можно получить в отделе кадров по телефонам: отделение кадров ОВО по городскому округу Ялта: +7(978)-521-64-26

+7(978)-760-99-52

+7(978)-665-90-00 Источник: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»