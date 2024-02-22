Ялтинцы продолжают отправлять автомобили нашим защитникам

Очередные две машины будут доставлены к 23 февраля на Запорожское направление.

С начала проведения СВО из Ялты отправлено 30 автомобилей нашим защитникам. Об этом сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

Они очень востребованы на линии боевого соприкосновения — заявки от военных расписаны на несколько месяцев вперед. Авто необходимы как для доставки боеприпасов и спецоборудования, так и для транспортировки раненых. Волонтеры готовят машины так, чтобы они работали в сложных условиях, на разной местности, оборудуют всем необходимым для защиты ребят. Сейчас возникла необходимость установки «антидроновых» устройств. Это повышает цену подготовки авто, но, самое главное, спасает жизни, — рассказала Янина Павленко.

Как отметил помощник главы администрации Ялты, руководитель Благотворительного фонда Боевое братство «Ялта-Юг» Александр Кравченко «глушители» дронов стоят от 100 до 500 тысяч рублей.

Это действительно необходимое устройство и мы надеемся на помощь предпринимателей и меценатов в их приобретении. Так же как и на помощь в покупке автомобилей и всего, что необходимо нашим защитникам. «Из рук в руки» — заявка от военных и личная передача им того, что просили — вот так мы работаем, — рассказал Александр Кравченко.

Организатор «Z Гаража» Григорий Курочкин, отметил, что на обустройство одного автомобиля уходит не менее месяца.

Для начала необходимо приобрести сам автомобиль. Покупаем не только на территории Крыма, но и на материке. Потом доставляем его в мастерскую, в основном на эвакуаторе и уже здесь, на месте, начинаем искать, покупать комплектующие к нему. Огромная благодарность всем ялтинцам, которые помогают как деталями, так и ремонтом и оснащением автомобилей, — рассказал мастер.

И, конечно, к празднику — Дню Защитника Отчества на передовую отправится гуманитарный груз, собранный школами и детсадами. Кроме вещей и продуктов ребята приготовили письма и рисунки, которые наши бойцы носят с собой в карманах формы, как символ родного дома, где их все ждут с Победой!

Кто готов присоединиться к сбору помощи защитникам, информацию о потребностях может найти на тг-каналах: Боевого братства «Ялта- ЮГ» и «Z Гараж».

Фото и материалы: отдел информационной политики администрации Ялты.