Ялту завалило снегом

На Южный берег Крыма нежданно-негаданно вернулась зима. Ялту буквально завалило снегом. На улицах работают 12 снегоуборочных машин

Городские дороги расчищают от снега 5 единиц техники МБУ «ДЭУ» и 7 — ГУП РК «Крымавтодор». В первую очередь чистят дороги, ведущие к социально значимым объектам — больнице, роддому. Заготовлена противогололедная смесь, разработан график круглосуточного дежурства, — сообщили в ялтинской администрации.

Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий увеличены интервалы движения общественного транспорта, а также возможны изменения маршрутов движения.

Вследствие обильных снежных осадков до расчистки Алупкинского шоссе временно приостанавливается работа маршрутов №102, 132, 136, 21,35, 135, 8. Маршрут номер 109 идёт только до винзавода, а 144 — до Лесхоза. Маршруты № 115, 18, 21, 17 переходят на снежный режим работы, — отметили в администрации.

Также из-за плохой погоды в Ялте (и прогнозируемой на утро гололедицы) сообщается о «выборочном посещении» детьми 10 марта школ и детских садов. Окончательное решение должны принимать родители.

За окном снег, ночью возможен гололёд, поэтому решение о посещении школы или детского сада завтра и в другие дни, когда за окном царит метель и непогода, принимают родители. Учреждения образования будут работать в штатном режиме, — отметил начальник управления образования Ялты Ренард Кутковский.

Он напомнил родителям, что в этом случае пропуск учебных занятий не считается прогулом, но нужно обязательно предупредить классного руководителя.

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