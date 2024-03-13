Юрий Гоцанюк: экономика Крыма активно развивается

Экономика Крыма активно развивается: объем валового регионального продукта по сравнению с 2014 годом вырос в сопоставимых ценах – в 1,4 раза и превысил 705 млрд. руб. Об этом в программе «Главное интервью» на телеканале «Миллет» рассказал Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
По совокупному темпу экономического роста за этот период среди субъектов Российской Федерации Республика Крым занимает третье место. Собственные налоговые и неналоговые доходы выросли в сравнении с 2013 годом более, чем в 4,6 раза – с 22,4 млрд руб. до 102,9 млрд руб. А с 2019 года Республика Крым исключена из перечня высокодотационных субъектов. Расходы бюджета в 2023 году составили 321,7 млрд рублей, что в 9 раз больше, чем в 2013 году. Расходы консолидированного бюджета с 2014 по 2023 год составили 1,9 триллиона рублей. Среднемесячная заработная плата за почти 10 лет возросла в 2,7 раза, — заявил Юрий Гоцанюк.
По словам Премьер-министра Крыма, уровень безработицы в республике, который значительно превышал среднероссийские показатели, снизился в 2,3 раза с 7,2% до рекордных 3,3%. Этому способствовало развитие малого бизнеса. На сегодня в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства – более 209 тысяч. В 2014 году – 89 тыс. МСП.
Достижение высокого уровня развития региона во многом обеспечивается за счет реализации Госпрограммы развития Крыма. К настоящему времени решены основные проблемы с магистральной инфраструктурой, введены крупные социальные объекты. В целом по Госпрограмме с учетом этого года выделено 550 млрд руб. В реализации 757 мероприятий, 490 объектов уже сдано в эксплуатацию. Программа рассчитана до 2027 года, уже внесено предложение о ее продлении до 2030 года, на которую планируется направить более 200 млрд. руб. За период с 2014 по 2023 год построено, реконструировано и капитально отремонтировано почти 4 тысячи 500 объектов, что позволило значительно повысить уровень жизни крымчан. Созданы уникальные условия для реализации инвестиционных проектов и привлечения инвестиций. За неполных 10 лет в экономику республики вложено 1 трлн 617 млрд рублей инвестиций, в том числе частных больше половины общей суммы – почти 950 млрд рублей, — сказал Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: экономика Крыма