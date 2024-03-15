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Юрий Гоцанюк: новые нацпроекты в ближайшее время начнут воплощаться в жизнь

Юрий Гоцанюк: новые нацпроекты в ближайшее время начнут воплощаться в жизнь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:58 15.03.2024

Президент России провел совещание с членами Правительства. Владимир Путин заслушал доклады о реализации поручений, данных в ходе Послания Федеральному Собранию.

Конкретные цели были поставлены в сферах демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи, подготовки кадров.

По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты. Прошу Правительство уже до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов, – сказал Глава государства.

В Республике Крым реализации национальных проектов уделяется особое внимание. Благодаря таким проектам как «Здравоохранение», «Образование», «Культура» и другим, на полуострове строятся новые больницы, детские сады и школы, реконструируются дома культуры.

В стране будут запущены новые национальные проекты – «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных». Они наполнены реальным содержанием и в ближайшее время начнут воплощаться в жизнь. Впереди у нас много работы, а предыдущий опыт реализации нацпроектов, поможет нам успешно справиться с поставленными задачами, – прокомментировал итоги заседания Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

 

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