За 10 лет в экономику республики Крым вложено 1 трлн 712 млрд рублей инвестиций

За 10 лет в экономику республики вложено 1 трлн 712 млрд руб. инвестиций, в том числе больше половины – частных. Об этом на заседании Госсовета Крыма сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
В прошлом году создано более 10 тыс. новых рабочих мест, растёт заработная плата. За прошлый год она увеличилась на 13% и составила 46825 руб., доходы крымчан в целом выросли на 11,3% и составила более 32 тыс. руб. Безработица снизилась до рекордно низкого значения – 3,3%. Это в том числе благодаря комплексной поддержке малого и среднего бизнеса. На 1 января текущего года зарегистрировано рекордное число субъектов МСП – 208 тыс., что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. В 2014 году – 89 тыс. За 2023 год трудоустроено при содействии службы занятости 18,2 тыс. чел. На переобучение и дополнительное профессиональное образование направлено – 1688 человек, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, доходы республики в сравнении с прошлым годом выросли на 10% и составили 103 млрд руб.
Продолжается реализация программы по оздоровлению государственных финансов, что привело к снижению теневой занятости, увеличению доходной части бюджета и росту фонда оплаты труда. Ведётся работа по вовлечению земель и имущества в налоговый оборот, их число увеличилось на 10,7%. Консолидированный бюджет составил 322 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2022 году, расходная часть освоена на 99,1%. Это лучший показатель за все годы. Благодарю коллег, руководителей и членов комитетов за профессионализм и ответственность, достойные результаты работы, — отмечает Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: экономика Крыма