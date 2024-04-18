Прямо сейчас:
Главная | Актуально | За 10 лет в экономику республики Крым вложено 1 трлн 712 млрд рублей инвестиций
актуально в республике
За 10 лет в экономику республики вложено 1 трлн 712 млрд рублей инвестиций
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

За 10 лет в экономику республики Крым вложено 1 трлн 712 млрд рублей инвестиций

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:25 18.04.2024

За 10 лет в экономику республики вложено 1 трлн 712 млрд руб. инвестиций, в том числе больше половины – частных. Об этом на заседании Госсовета Крыма сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В прошлом году создано более 10 тыс. новых рабочих мест, растёт заработная плата. За прошлый год она увеличилась на 13% и составила 46825 руб., доходы крымчан в целом выросли на 11,3% и составила более 32 тыс. руб. Безработица снизилась до рекордно низкого значения – 3,3%. Это в том числе благодаря комплексной поддержке малого и среднего бизнеса. На 1 января текущего года зарегистрировано рекордное число субъектов МСП – 208 тыс., что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. В 2014 году – 89 тыс. За 2023 год трудоустроено при содействии службы занятости 18,2 тыс. чел. На переобучение и дополнительное профессиональное образование направлено – 1688 человек, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, доходы республики в сравнении с прошлым годом выросли на 10% и составили 103 млрд руб.

Продолжается реализация программы по оздоровлению государственных финансов, что привело к снижению теневой занятости, увеличению доходной части бюджета и росту фонда оплаты труда. Ведётся работа по вовлечению земель и имущества в налоговый оборот, их число увеличилось на 10,7%. Консолидированный бюджет составил 322 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2022 году, расходная часть освоена на 99,1%. Это лучший показатель за все годы. Благодарю коллег, руководителей и членов комитетов за профессионализм и ответственность, достойные результаты работы, — отмечает Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: экономика Крыма

Комментарии для сайта Cackle
экономика Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.