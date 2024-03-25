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За 10 лет в у капитально отремонтировали более 130 учреждений культуры
Фото: glava.rk.gov.ru

За 10 лет в Крыму капитально отремонтировали более 130 учреждений культуры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:08 25.03.2024

Также отреставрированы 25 объектов культурного наследия.

В своем поздравлении с Днем работника культуры РФ Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил о том, что за прошедшие десять лет в Республике проведен капитальный ремонт в 136 учреждениях культуры, а также ремонтно-реставрационные работы на 25 объектах культурного наследия.

Музеи, театры и другие учреждения культуры все больше привлекают молодежь. Действует программа «Пушкинская карта»: с начала ее запуска и до конца 2023 года приобретено более 180 тысяч билетов, — отметил Аксёнов.

Глава РК поблагодари всех работников культуры Крыма за добросовестный, подвижнический труд, пожелав новых профессиональных успехов и достижений.

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