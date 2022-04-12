За 2021 год в Севастополе выявили 85 объектов культурного наследия

Большую часть из 85 объектов культурного наследия, выявленного в Севастополе в 2021 году, составили памятники археологии, одну треть – здания и сооружения, в том числе Усадьба Хлебниковых на Северной стороне и Морская астрономическая магнитная и метеорологическая обсерватория на мысе Павловском. Таким образом, на начало 2022 года в Севастополе 1 565 объектов культурного наследия подлежат государственной охране. По словам начальник управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Ирины Масликовой, одна из ключевых задач ведомства в сфере госохраны – это включение памятников истории и культуры в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ, а также утверждение предметов охраны и границ территорий.

В единый госреестр по состоянию на конец года включены 783 памятника, также изданы приказы об утверждении охраны на 88% памятников, включенных в реестр. Границы территорий утверждены на 93% от общего количества памятников, включенных в реестр. Кроме того, продолжается наполнение единого госреестра недвижимости. Так, на конец года более 700 границ территорий памятников истории и культуры включены в ЕГРН и отображаются на публичной кадастровой карте, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления.

Специалисты ведомства в прошлом году провели осмотр и фотофиксацию технического состояния 99 памятников истории и культуры. По результатам составлены акты технического состояния и планы проведения работ по сохранению для каждого объекта.

Кроме того, в 2021 году в Севастополе впервые начали работу по сохранению объектов культурного наследия — многоквартирных жилых домов. В программу капитального ремонта общего имущества вошли два здания на улице Ленина, дом по адресу Большая Морская, 24 и дом на Адмирала Макарова, 17. Работа в этом направлении продолжится и в 2022 году.

В прошлом году мы также провели работы по сохранению на трех братских захоронениях. Реставрационные работы на объектах военной истории также проводятся в городе впервые. Кроме того, был разработан и рассмотрен проект реставрации Таврической лестницы, продолжается реставрация Художественного музея (музея им. Крошицкого), — отмечает Ирина Масликова.

Она также напомнила, что в прошлом году губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с Президентом Владимиром Путиным обозначил необходимость реставрации зданий центрального городского кольца. Сейчас по поручению главы государства разрабатывается план проведения работ.