За 3,5 года в ЕГРН специалисты Госкомрегистра РК внесли сведения о более чем 43 тысячах правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

За последние 3,5 года специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о более чем 43 тысячах правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Крым. Данная работа, напомним, проводится органами местного самоуправления с середины 2021 года в рамках реализации Федерального закона № 518-ФЗ.

Муниципалитеты работают со списками непереоформленных по российским законам капитальных объектов недвижимости и земельных участков. Изначальный перечень для городских и районных администраций региона насчитывал порядка 1,7 млн объектов без прав и в настоящее время местным властям осталось проанализировать информацию в отношении еще 827 000 объектов. Таким образом, пройдено больше половины намеченного пути и именно 2024 год выдался рекордным по числу отработанных администрациями объектов (свыше 500 тысяч).

«Фактически изучается каждый объект в списке. Проверяются самые разные аспекты: например, существует ли капитальный объект в природе или он давно снесен, выясняется кто по архивным документам значится как его правообладатель и можно ли сейчас идентифицировать его личность, попадаются и неактуальные дублирующие сведения после проведенной в 2016-2017 годах оцифровки архивной земельной документации и материалов БТИ. Готовятся проекты решений и направляются потенциальным собственникам на «согласование». Если человек не владеет имуществом, которое содержится в списке, он может предоставить обоснованные возражения и информация о нем не появится в ЕГРН как о собственнике. Соответственно, ему не будет неправомерно приходить имущественный или земельный налог», – рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

Если же подтвердится, что гражданин владеет недвижимостью в Крыму и просто не спешит её регистрировать в правовом поле РФ, то сведения о нем внесут в ЕГРН на основании 518-ФЗ. При этом данная процедура не является государственной регистрацией права собственности . В интересах граждан — самостоятельно обращаться за оформлением прав в многофункциональные центры «Мои документы», так как их недвижимость рано или поздно все равно пополнит налогооблагаемую базу. Однако факт государственной регистрации дает владельцу гарантии защиты его имущества государством, чем хранящиеся в шкафу старые бумаги. К тому же на данный момент госпошлина за регистрацию ранее возникших прав не взимается.

Напомним, ранее председатель Госкомрегистра Инна Смаль сообщала, что от качественной работы администраций по выявлению правообладателей напрямую зависят доходы местных бюджетов .

источник: пресс-служба Правительства РК