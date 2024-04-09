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За долги по налогам и кредитным платежам ялтинец рискует остаться без автомобиля

За долги по налогам и кредитным платежам ялтинец рискует остаться без автомобиля

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 19:43 09.04.2024

Житель Ялты накопил задолженности по налогам и кредитным платежам на общую сумму 210 тыс. рублей.  В результате чего мужчина стал объектом внимания отделения судебных приставов по г. Ялте ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, где в отношении него судебным приставом-исполнителем были возбуждены исполнительные производства, впоследствии объединенные в сводное исполнительное производство. Законные требования сотрудника органов принудительного исполнения должник проигнорировал.

С целью побудить жителя Ялты к оплате задолженностей по налогам и кредитным платежам судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Ялте ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю вынес в отношении мужчины постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 63 тыс. рублей, наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим должнику автомобилем и временно ограничил его в праве выезда за пределы России. Однако и тогда мужчина не спешил рассчитываться по своим долгам, предпочитая скрываться от сотрудника органов принудительного исполнения. Но долго это делать у него не получилось, — озвучили детали истории в пресс-службе ведомства. 

Вскоре житель Ялты был остановлен сотрудниками ГИБДД и прибывший на место судебный пристав-исполнитель отделения незамедлительно составил акт описи ареста принадлежащего гражданину транспортного средства, предупредив мужчину, что арестованное имущество будет передано на оценку и дальнейшую реализацию в счет погашения имеющихся долгов. В свою очередь житель Ялты пояснил, что не располагает необходимой суммой и оплачивать имеющиеся задолженности по налогам и кредитам не намерен.

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источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю

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