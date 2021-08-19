За два месяца действия режима ЧС в Ялте было вывезено свыше 110 тысяч тонн грунта

Глава администрации Ялты Янина Павленко напомнила, как город преодолевал последствия потопа, произошедшего 18 июня.

За 2 месяца было вывезено свыше 110 тысяч тонн грунта, только из Гурзуфа и улицы Джафера Сейдамета — по 10 тысяч тонн, очищено свыше 700 метров реки Бабу и свыше полутора километров реки Водопадная, удалено порядка 144 аварийных деревьев в руслах рек, на придомовых и общественных территориях. От ила и грязи очищено свыше 25 километров дорог, 11 тысяч погонных метров ливнестоков, 22 общественные территории и зеленые зоны. Откачаны селевые массы из 87 подвалов – все они просушены и продезинфицированы, — отметила Янина Павленко и добавила, что дезинфекция проведена также на дорогах (80 км) и тротуарах (30 км).

Также глава администрации напомнила, что в кратчайшие сроки был восстановлен практически смытый Приморский пляж, очищены пострадавшие подземные пешеходные переходы. В «пиковый период», продолжила Янина Павленко, в городе одновременно работали до 1800 человек ежедневно — подразделения МЧС из разных регионов страны, военнослужащие, сотрудники коммунальных служб Ялты и приданные силы из других городов полуострова, сотрудники администрации, ресурсных организаций, депутаты Ялтинского городского совета, предприниматели, горожане.

В очередной раз благодарю всех, кто пришел на помощь Ялте – рискуя собой, спасал других, развозил воду и предметы первой необходимости пострадавшим, чистил, убирал, мыл, высаживал цветы… Мы получили бесценный опыт борьбы со стихией и её последствиями, очень надеюсь, что он нам не пригодится, — подытожила глава администрации Ялты Янина Павленко.