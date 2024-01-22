За фейки о стране и армии – конфискация имущества. В Госдуму внесен строгий законопроект

Депутаты рассмотрят законопроект о конфискации имущества за преступления против безопасности государства.

В Госдуму внесены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, за дискредитацию армии и ряд других статей.

Соавторы законопроекта — Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители фракций, председатели комитетов, многие депутаты Госдумы.

Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества, — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Информация о внесении документа опубликована в думской электронной базе.

Законопроектом вносятся изменения в статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества) и расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним предлагается отнести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

Часть 2 статьи 280.4 УК РФ предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или по найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы. При этом предусмотренное наказание менять не предлагается. Также законопроект расширяет в указанной статье перечень статей УК РФ, которые указаны в примечании как преступления, направленные против безопасности РФ. К ним предлагается отнести статью 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и статью 281.3 УК РФ (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий» за ряд преступлений:

распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ст. 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (ст. 280.1 УК);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (ст. 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК);

призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (ст. 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК);

реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК) и др.

Поправки в законодательство предварительно проработаны и концептуально поддержаны Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом и Росфинмониторингом.

Реализация федерального закона прежде всего направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства, — говорится в пояснительной записке.