За год в Крыму реализовано более четырех тысяч мероприятий в строительной сфере

Глава РК Сергей Аксёнов провел совещание по итогам реализации инфраструктурных проектов в Крыму. Он сообщил, что глава администрации Раздольненского сельского поселения Павел Чернявский написал заявление на увольнение. Одной из причин принятого решения стали незавершенные работы по благоустройству парковой территории в поселке.

Также Глава Крыма проинформировал, что за текущий год в Республике в общей сложности реализовано более 4 тысяч мероприятий по жилищному строительству, капитальному ремонту, реконструкции, строительству новых объектов.

Выполнен колоссальный объем работы. Наблюдаем в этом году увеличение результативности по сравнению с предыдущими годами. Благодаря тому, что была перестроена работа по отдельным направлениям, мы достигли хороших результатов, — отметил Аксёнов.

Он уточнил, что в связи с увольнением главы администрации Симферополя Валентина Демидова работы на объектах благоустройства крымской столицы временно будет курировать министр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Донец.

Буду держать ситуацию в Симферополе на контроле и проводить оперативные совещания, — заверил Аксёнов.

Он выразил благодарность Председателю Совета министров РК Юрию Гоцанюку, курирующим вице-премьерам, министрам и главам администраций за эффективную работу по достижению целевых показателей и решение поставленных задач.

По информации министра строительства и архитектуры РК Карлена Петросяна, в текущем году в рамках ФЦП были завершены строительно-монтажные работы на 47 объектах инженерной инфраструктуры и 33 объектах социальной инфраструктуры. За весь период реализации мероприятий ФЦП и других программ в республике были завершены 388 объектов из 637 на сумму 240 млрд. рублей.

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе доклада сообщила, что за 2021 год доходная часть бюджета составила 192 млрд. рублей, собственные доходы Республики Крым составили 57,3 млрд. рублей.

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